Права нога: Девід Бекхем.

"Одонкор був для Говерли як Тотті або Дель П'єро": Шуфрич – про трансферну політику ужгородського клубу

Ліва нога: Я вибрав би Девіда Алабу.

Швидкість: Швидкість… Знаєте, у збірній Німеччини ми мали такого хлопця на ім'я Девід Одонкор. Пам'ятаєте? Ні, ви його не пам'ятаєте! Він грав за Борусію Дортмунд і був супершвидким. Він був із нами на чемпіонаті світу 2006 року.

Сила: Златан Ібрагімовіч.

Футбольний інтелект: Томас Мюллєр.

Футбольна харизма: Я б вибрав Еріка Кантона.

Нагадаємо, Одонкор виступав за Говерлу з 2012 по 2013 роки. У складі збірної Німеччини він завоював бронзові медалі чемпіонату світу-2006, а також срібні медалі Євро-2008.

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