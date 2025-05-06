Екс-гравець Говерли опинився серед Ібрагімовіча, Бекхема і Кантона: "Ні, ви його не пам'ятаєте!"
Колишній хавбек Баварії та збірної Німеччини Бастіан Швайнштайґер сформував свого ідеального футболіста,
Права нога: Девід Бекхем.
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Ліва нога: Я вибрав би Девіда Алабу.
Швидкість: Швидкість… Знаєте, у збірній Німеччини ми мали такого хлопця на ім'я Девід Одонкор. Пам'ятаєте? Ні, ви його не пам'ятаєте! Він грав за Борусію Дортмунд і був супершвидким. Він був із нами на чемпіонаті світу 2006 року.
Сила: Златан Ібрагімовіч.
Футбольний інтелект: Томас Мюллєр.
Футбольна харизма: Я б вибрав Еріка Кантона.
Нагадаємо, Одонкор виступав за Говерлу з 2012 по 2013 роки. У складі збірної Німеччини він завоював бронзові медалі чемпіонату світу-2006, а також срібні медалі Євро-2008.
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