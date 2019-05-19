Екс-гравець Говерли Ле Таллек: У клубі не було навіть базових речей, таких як пляшки з водою

Колишній футболіст Говерли Дам'єн Ле Таллек розповів про складнощі під час його кар'єри в Україні.

"Молодому гравцеві варто їхати в інший чемпіонат, тільки якщо він любить футбол і має великий розум. В іншому випадку він повинен залишитися у Франції.

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Я багато пережив і знаю. Я грав при -17°С. В Україні мені півроку не платили зарплату, була війна, а в клубі не було навіть базових речей, таких як пляшки з водою.

Після цього я поїхав в Росію, а потім два з половиною року грав за Црвену Звезду. Всі ці клуби я розглядав, як необхідний трамплін у кар'єрі", – цитує Ле Таллека 20minutes.fr.

Нині Дам'єн Ле Таллек виступає за Монпельє. У поточному розіграші Ліги 1 хавбек провів 34 матчі, відзначившись 3 голами.

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