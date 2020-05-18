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НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

Екс-гравець Фіорентини та Аталанти вслід за дядьком втратив рідного сина – хлопчик впав з балкона

06:30 479 Читать на русском
Екс-гравець Фіорентини та Аталанти вслід за дядьком втратив рідного сина – хлопчик впав з балкона
Мікеле Бачіс / Фото з відкритих джерел

Родину колишнього італійського футболіста Мікеле Бачіса спіткало страшне горе.

Захисник, який зіграв понад 200 матчів у Серіях В та С, втратив 8-річного сина, інформує Football Italia.

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Хлопчик в суботу (16 травня) ввечері грався на балконі, однак втратив рівновагу і випав на подвір'я. На місце трагедії відразу прибігли сусіди. Швидка доставила постраждалого в лікарню, де він помер від отриманих травм. Зазначається, що 40-річний Бачіс втратив сина всього через кілька тижнів після смерті дядька від коронавірусу.

Додамо, що свого часу оборонець числився у складах Фіорентини та Аталанти, але більшу частину кар'єри провів у нижчих італійських дивізіонах.

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Теги
Італія коронавірус Фіорентина Фіорентина Аталанта Аталанта
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