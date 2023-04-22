Колишній капітан Дніпра Сергій Дірявка розповів, як Юрій Максимов під час своїх виступів встигав розігрувати своїх одноклубників.

"Максимов був ініціатором усіх веселих історій в Дніпрі? Гумор у Максимова своєрідний: тонкий, прикольний. Якось він запропонував викотити машину, на якій приїхав Сергій Думенко, за ворота навчально-тренувальної бази. Машина невелика, ми легко з цим впоралися.

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Стоїмо й дивимося, як Думенко приходить на стоянку машин, шукає очима свій старенький "Запорожець", який йому від дідуся у спадок дістався, і не знаходить. Це було непередаване видовище. Нам було весело, а для Думенка – це був стрес. Я б не хотів опинитися на його місці", – розповів Дірявка в інтерв'ю Fanday.

Зауважимо, що Юрій Максимов, окрім Дніпра, за свою ігрову кар'єру встиг пограти за Динамо, Кристал, Таврію, німецькі Вердер та Вальдхоф, запорізький Металург та російський Ростов. Після завершення кар'єри Максимов став тренером, останнім його клубом була Ворскла.

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