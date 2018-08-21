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Екс-гравець Дніпра Джуліано перейшов у Аль-Наср

20 серпня 23:40 86 Читать на русском
Екс-гравець Дніпра Джуліано перейшов у Аль-Наср
Джуліано / фото: ФК Фенербахче

Колишній хавбек Дніпра Джуліано змінив Фенербахче на саудівський Аль-Наср.

Аль-Наср підписав з Джуліано трирічний контракт, а сума, яку саудівський клуб виплатив Фенербахче – 10,5 мільйонів євро, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Джуліано відомий в УПЛ виступами за Дніпро. Бразильський хавбек зіграв в чемпіонаті України 87 матчів, забив 16 голів та віддав 13 гольових передач.

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Після Дніпра Джуліано виступав за Греміо, Зеніт та Фенербахче.

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