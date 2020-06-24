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Екс-гравець Динамо звинувачується у побитті дружини

18:52 - Читать на русском
Екс-гравець Динамо звинувачується у побитті дружини
Дуду / Lance

Колишній півзахисник Динамо Дуду відвідав поліцейський відділок через звинувачення у побоях своєї дружини.

"Я дізнався вранці, що вона звинувачує мене. Я подзвонив адвокату, і ми прийшли до поліцейської дільниці. Я представив свою версію подій, мене вислухали.

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Також я представлю світлини, які підтвердять, що я нічого не робив, і прояснять ситуацію. Агресії не було. Фото покажуть, що насправді сталося", – наводить слова Дуду Gazeta Esportiva.

Зазначимо, що гравець нині розлучений, а його шлюб тривав 11 років. Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Дуду потрапив у скандал через звинувачення у домашньому насильстві – подібні ситуації виникали у 2013 році. Додамо, що бразилець виступав у складі Динамо з 2011 по 2015 роки.

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