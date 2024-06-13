"Всі чекаємо гарного виступу в Німеччині. Зараз так з критикою накинулися на збірну України після поляків. Але я вважаю, що все правильно. Ребров дивиться і дає шанс себе всім показати. Можливо, добре, що все так склалося. А то команду вже мало не записали в переможці Євро. Мовляв, у нас така супер збірна грає, всі закордоном виступають. В інших збірних також є сильні футболісти.

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Вважаю, що в нас гарна збірна і тренер. Команда показує непоганий футбол. Критикують, що з поляками щось не вийшло, а з німцями сиділи в захисті. Давайте вже дочекаємося Євро, і тоді будемо робити якісь висновки. За потенціалом, з футболістами та тренерським складом у нас досить все потужно. Тому я б зараз голову попелом не посипав.

Для цього і потрібні товариські матчі, щоб щось дивитися і награвати. Давати шанс показати себе футболістам, які менше грають. Тому я нічого страшного не бачу", – поділився Михалик у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, збірна України провела три товариських матчі перед Євро-2024. Спочатку розійшлись нічиєю з Німеччиною (0:0), потім програли Польщі (3:1), а завершили розгромною перемогою над Молдовою (4:0).

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