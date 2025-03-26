– Сергію, що спонукало вас прийняти пропозицію Олександрії?

– Надійшла конкретна пропозиція, яка мене влаштувала. Хороший клуб з хорошим тренером. З Ротанем працював ще в молодіжці. Добре, що все вийшло. Я сюди прийшов заради тренера і написати історію для клубу та міста.

– Встигли обжитися на новому місці?

– Я тут кілька днів. Практично всіх хлопців знаю, як і вони мене. Мене тут чекали, надсилали вітання з переходом.

Динамо офіційно відпустило в Олександрію чемпіона світу з досвідом виступів у Європі

– Повернення в УПЛ після 1,5 років у Польщі входило у ваші плани?

– Я дуже щасливий, що з'явився цей варіант.

– Як проходив переговорний процес з Олександрією?

– Спочатку я мав розмову з Русланом Петровичем. Будь-який футболіст вам підтвердить, що найголовніше для гравця, коли ним цікавиться тренер.

– Як вам Олександрія цього сезону?

– Я бачив кілька матчів Олександрії. Мені дуже сподобалась гра, особливо проти Шахтаря (0:3), не дивлячись на табло. Хлопці дуже хороший рівень футболу продемонстрували. Найголовніше – Олександрія грає в футбол, – поділився Булеца в інтерв'ю Українському футболу.

Олександрія розтрощила Оболонь, забивши чотири голи – Філіппов оформив дубль, Ротань впритул наблизився до Динамо