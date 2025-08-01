Захисник Колоса Микита Бурда став автором першого гола в українській Прем'єр-лізі у сезоні 2025/26. Відео взяття воріт дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Колос – Кривбас став першим у новому сезоні УПЛ. А вже на 14-й хвилині зустрічі був забитий і дебютний гол кампанії 2025/26.

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Автором забитого м'яча став колишній захисник Динамо Микита Бурда. Вийшло все дуже просто: Ррапай навісив зі штрафного з правого флангу, а Бурду залишили одного в центрі штрафного – центрбек миттєво покарав Кривбас за таке недбальство у захисті.

Варто додати, що автор першого взяття воріт у сезоні 2025/26 не дограв навіть перший тайм – на 38-й хвилині його замінив Андрій Понєдєльнік.

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