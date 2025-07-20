Екс-гравець Динамо відзначився дублем у Європі
Українські легіонери продовжують гучно заявляти про себе у закордонних чемпіонатах.
Чемпіонат Латвії, 13-й тур
Орге Юнайтед – Марупе – 3:1
Голи: Мащенко, 20, 55; Калниньш, 73 – Олійник, 86
Український форвард Вадим Мащенко став героєм матчу за Огре Юнайтед у Першій лізі Латвії.
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У поєдинку 13-го туру проти Марупе нападник оформив дубль і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1. Що цікаво, єдиний гол за суперників також забив українець – Максим Олійник.
Мащенко провів на полі весь матч, упевнено реалізувавши свої моменти. Завдяки цій перемозі Огре Юнайтед піднявся на четверте місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що Мащенко – вихованець Динамо. За головну команду киян зіграв 4 матчі і відзначився одним забитим м’ячем.
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