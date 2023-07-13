Ордабаси в своєму Instagram повідомив про підписання Євгена Макаренка.

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Українець приєднався до клубу на правах вільного агента. Угода розрахована на 1 рік. Додамо, що Ордабаси раніше підписав Артема Бєсєдіна.

Зазначимо, що Макаренко виступав за Фехервар з літа 2021 року, загалом зігравши в 56 матчах та записавши до свого активу 2 голи та 7 асистів. Євген є вихованцем Динамо, де починав на позиції лівого захисника, згодом перекваліфікувавшись в опорника.

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