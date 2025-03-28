– Звісно, ризики були і є. Найперше, у нас залишався ще тиждень, тому не було й команди для участі у Першій лізі. Мені потрібно було швидко назбирати нормальних, якісних футболістів, які ще були на ринку. В мене відкрито запитали: ти взагалі зможеш знайти достатню кількість гравців, щоб вийти на першу гру? Я відповів ствердно, що – так. Обіцяю.

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– З того, що мені відомо, все у вас вийшло й нині у Фенікса-Маріуполя є вже 19 гравців.

– Так і є. 19 гравців вже на контракті. Я за короткий термін назбирав амбіційних та голодних до футболу хлопців, які ще можуть та хочуть про себе заявити, нагадати. Вони точно вміють грати у футбол.

– Хто виведе Фенікс-Маріуполь на гру проти Прикарпаття з капітанською пов’язкою?

– Пропоную вам вгадати.

– Богданов?

– В яблучко, саме Андрій, – сказав Фещук для Українського футболу.

Нагадаємо, нещодавно ФСК Маріуполь об'єднався з аматорським клубом Фенікс з Львівської області. Поточний сезон клуб дограє під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше зробить ребрендинг. Наступний матч команда Максима Фещука зіграє 30 березня проти Прикарпаття. Початок гри – о 14:00 за київським часом.

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