– Свого часу вас називали одним з найбільш перспективних захисників Динамо. Чому не змогли заграти там?

– Мені здається, що найбільше вплинув фактор періодичних травм коліна, які в мене були два рази. Кожного разу ушкодження мене відкидало на 6-8 місяців назад. У той час, коли я індивідуально займався, відновлювався після травм, хлопці набирали форму, здобували досвід та набивали гулі в орендах. Тому, напевно, були краще підготовлені до дорослого футболу, ніж я. Після оренди в Зорі взагалі не вийшло закріпитися в основній команді Динамо.

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– Після повернення в Динамо на вас вже не розраховували?

– Виходить, що так. Коли починалися літні збори з Динамо, до мене підійшов Шовковський і сказав, що не розраховує на мене і я можу шукати собі інші варіанти, – розповів Боль у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, в лютому цього року Олександрія підписала Боля. Він приєднався до клубу безкоштовно, оскільки з літа перебував у статусі вільного агента. Руслан Ротань добре знайомий з оборонцем, оскільки тренував його в молодіжній збірній України. Боль – вихованець Динамо, однак за першу команду киян провів лише три матчі (загалом 67 хвилин на полі). Також він мав досвід оренди в Зорі.

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