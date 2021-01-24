"У Динамо в мене зарплата була найменша в той час – п'ять тисяч доларів. В Уралані мені підйомні дали 50 тисяч доларів, потім ще на наступний рік дали. Зарплата була 500 доларів, але призові за перемогу 4 тисячі на виїзді, 3 – вдома. Яковенко правильно думав: нехай у них буде маленька зарплата, але хороші преміальні, щоб кожен прагнув бути в складі і виграти гру. Я "накосив" там нормально.

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У Динамо преміальні були тисячу доларів за перемогу, але тільки, якщо виграємо чемпіонат. У той час, коли я грав, не було надзвичайних сум. Але в Лізі чемпіонів були хороші преміальні. У груповому турнірі отримували 20 тисяч доларів за перемогу.

В Уралані я заробляв більше. У Динамо зарплата не змінилася навіть тоді, коли заграв у збірній України. Я підходив до Ігоря Михайловича, питав: "Можна трохи додати?" Він казав: "Я подумаю". Але так і не вийшло додати", – сказав Яшкін в інтерв'ю ютуб-каналу "Do Вest!".

Зауважимо, Артем грав у футболці "біло-синіх" у 1998-2002 роках, тричі вигравав чемпіонат України та двічі Кубок країни. Запросив Яшкіна у Динамо Валерій Лобановський.

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