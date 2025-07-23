– Коли і як остаточно вирішилося ваше питання з трансфером у Полісся?

– Основні моменти щодо трансферу ми вирішили за тиждень. І все – я тут.

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– Чому саме Полісся? Чи були варіанти в інших клубах або країнах?

– Думаю, свою роль зіграло бажання тренера. Конкретики з інших варіантів не було, лише розмови з клубами з-за кордону. Реальна пропозиція надійшла тільки від Полісся.

– Яким був ваш маршрут після Олександрії і як швидко ви опинилися в новій команді?

– Я залишався з Олександрією в Україні, потім поїхав із командою на збори до Австрії. Звідти вже прилетів у Полісся, а колишня команда вирушила далі – в Польщу.

– Це було досить пізнє рішення – фактично напередодні єврокубків. Чи мали сумніви?

– Не вагався. Я знаю тренерів, команду. Не скажу, що це був ризик – я вже був у цьому клубі, все знайоме.

– Ви встигли провести повноцінне тренування з командою за добу до старту в Лізі конференцій. Чи змінився підхід Руслана Ротаня в порівнянні з тим, що ви бачили в Олександрії?

– Так, сьогодні мав перше тренування з командою – якраз за день до гри. Основи підготовки – ті самі, що були в Олександрії за часів Ротаня. Звісно, щось додається, адже інші гравці, інша команда. Але в цілому – напрямок той самий.

– Коли очікуєте з’явитися на полі вже як гравець Полісся?

– Матчі з Санта-Коломою я пропускаю, бо не можу бути дозаявлений: уже був у списку Олександрії. Просто проходжу цей шлях з командою, але без участі в грі. Сподіваюся, що або в першому турі УПЛ, або, якщо пройдемо далі в Лізі конференцій, зможу вже допомогти на полі.

– Які цілі ставите перед собою в новому клубі?

– Особисті не формулюю. Для мене головне – командні цілі: закріпитися у верхній частині турнірної таблиці й показувати якісний футбол.

— Чи встигли вивчити суперника Полісся в Лізі конференцій?

— Я ще небагато в команді, але ми вже переглядали матчі суперника, готувалися.

– Ваш прогноз на гру?

— Не загадую. Завтра все покаже поле

Нагадаємо, Микита Кравченко перейшов в Полісся з Олександрії. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 1 мільйон євро. Контракт укладено на три роки.

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