Півзахисник Олександрії Артем Шулянський вперше зіграв після жахливої травми, якої він зазнав майже рік тому.

Шулянський взяв участь у матчі проти дублюючої команди Олександрії, загалом відігравши 15 хвилин, повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що він зможе розраховувати на потрапляння до заявки команди, проте вже після вересневої міжнародної паузи в УПЛ на матчі збірних. Варто додати, що в зустрічі зіграв і останній новачок команди – Браян Кастільйо, який забив у дебютній грі.

Нагадаємо, Шулянський – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. В Олександрію перейшов у статусі вільного агента в липні 2022 року. У сезоні 2024/25 провів за "містян" лише 5 матчів, в яких відзначився 1 асистом.

