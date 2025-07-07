"Минулого тижня у складну ДТП потрапив ще й український футболіст Павло Оріховський. На щастя, Паша та його родина живі, та, сподіваємося, будуть абсолютно здорові.

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Хіба що, можливо, доведеться пропустити, як мінімум, більшу частину першого кола чемпіонату. Найшвидшого одужання", – сказав Співаковський у ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Павло перебував на контракті в "біло-синіми" з 2015 по 2019 роки (1 гол і 2 асисти в 7 матчах за головну команду). Також футболіст встиг пограти за Чорноморець та Рух.

До слова, минулого тижня у жахливій ДТП загинув футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота – разом із ним у трагедії пішов у вічність і його брат Андре.

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