– Як вам сьогоднішня УПЛ після відрядження в Європу?

– Більша конкуренція. Немає прірви між грандами та іншими командами. Всі підсилюються, що підвищує рівень.

Екс-гравець Динамо зізнався, чому вирішив перебратись до Олександрії

– Цей сезон розпочався для вас в Лехії, проте в найбільш проукраїнській команді Екстракляси вас забракували. Не шкодуєте про цей трансфер?

– Нічого не зробиш. Таке в футболі трапляється. Треба рухатись далі. Минулий сезон в Заглембє був дуже хороший. Спробував себе в іншому чемпіонаті, відчув різницю. Було класно.

– Польщу нам ставлять в приклад, що стосується футболу. Чим відрізняється футбол від нашого?

– Як і у нас треба добре бути фізично готовим до постійної боротьби. Команди, які йдуть нагорі, намагаються грати на м'ячі, тоді як решта команд демонструють досить примітивний футбол, як на мене. Клас вирішує. Торік, коли я був в Заглембє, зібралась хороша команда, класні легіонери і ми фінішували сьомими. Зараз цих футболістів нема, і команда полетіла вниз, – поділився Булеца в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Сергій двічі виступав у чемпіонаті Польщі: спочатку в Заглембє Люблін (сезон 2023/24), а потім за Лехію Гданськ (липень 2024-го – березень 2025-го). А на початку цього місяця Булеца офіційно покинув Динамо, ставши гравцем Олександрії за 500 тисяч євро.

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