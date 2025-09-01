Павло Оріховський у своїх соцмережах опублікував пост прощання, додавши фото у формі Колоса та підписавши: "Дякую, Колосе! До нових зустрічей".

Зазначимо, що приблизно два місяці тому Оріховський потрапив у ДТП. На щастя, Павло та його родина в порядку, і через подію він змушений був пропустити більшу частину першого кола чемпіонату.

Нагадаємо, що Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Він перебував на контракті з "біло-синіми" з 2015 по 2019 рік, зігравши 7 матчів за головну команду, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Також футболіст виступав за Чорноморець та Рух.

