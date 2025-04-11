Макаренко покинув казахстанський клуб Ордабаси, за який виступав з літа 2023 року, повідомляє Telegram-канал Сірий CARDINAL. Зазначається, що 33-річний українець був найбільш високооплачуваним гравцем команди.

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Офіційно клуб з Казахстану не повідомляв про припинення співпраці з Макаренком, проте авторитетний портал Transfermarkt вказує, що український футболіст наразі перебуває без команди. Раніше Ордабаси покинули двоє українців – нападник Артем Бесєдін, який зараз виступає за чеський клуб Лішень та захисник гор Пластун, який перейшов до бельгійського Ейпена.

До слова, Євген Макаренко є вихованцем Динамо, він грав за першу команду киян у 2012-2017 рр. Також в його активі 15 поєдинків за національну збірну України. У нинішньому сезоні півзахисник провів 6 матчів за казахстанський клуб, результативними діями не відзначався.

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