Як повідомляє zurnal.rs, колишній гравець Динамо Радосав Петровіч знову гратиме за Партизан, за який він виступав у сезоні 2011/2012.

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У Динамо Петровіч виступав із 2015 по 2016 рік, перейшовши на правах вільного агента з турецького Генчлербірлігі. За київський клуб Петровіч провів 12 матчів і забив 1 гол. Також гравець виступав в складі таких команд як Спортінг, Блекберн, Альмерія і Сарагоса. Останнім клубом 36-річного Петровіча був кіпрський АПОЕЛ.

Нагадаємо, що Партизан зустрічався з Олександрією в рамках кваліфікації Ліги конференцій та за сумою двох матчів здолав українську команду з загальним рахунком 6:0.

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