Захисник ПАОКа Томаш Кендзьора може потрапити до заявки збірної Польщі на поєдинки кваліфікації до ЧС-2026.

Новий наставник збірної Польщі Ян Урбан уже через 2 дні має оголосити заявку збірної Польщі на матчі проти Нідерландів та Фінляндії.

Лєвандовскі офіційно отримав нового тренера в збірній Польщі – попередній позбавив Роберта капітанської пов'язки

За інформацією видання Przegląd Sportowy Onet, до списку має потрапити Томаш Кендзьора. Зазначається, що це завдяки тому, що 31-річний захисник отримує регулярну ігрову практику.

До слова, востаннє Кендзьора викликався до збірної Польщі на товариський матч проти Латвії в листопаді 2023-го, проте на поле не виходив. У минулому сезоні Томаш зіграв 42 матчі за ПАОК, записавши до свого активу 2 асисти.

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма