Екс-гравець Динамо опинився на перегляді у білоруському Гомелі
17:47 - Читать на русском
Колишній півзахисник Динамо Джозеф Окоро найближчим часом може стати гравцем білоруського Гомеля.
Гомель провів контрольний матч із бобруйською Белшиною, на якому переглядав кількох потенційних новачків.
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Серед них опинився і колишній 19-річний хавбек Динамо Джозеф Окоро, повідомляє Гомельские ведомости. Нігерієць долучився до перемоги Гомеля із рахунком 2:1.
До слова, Окоро розірвав угоду із Динамо влітку 2020 року, так і не дебютувавши за основну команду киян.
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