Гомель провів контрольний матч із бобруйською Белшиною, на якому переглядав кількох потенційних новачків.

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Серед них опинився і колишній 19-річний хавбек Динамо Джозеф Окоро, повідомляє Гомельские ведомости. Нігерієць долучився до перемоги Гомеля із рахунком 2:1.

До слова, Окоро розірвав угоду із Динамо влітку 2020 року, так і не дебютувавши за основну команду киян.

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