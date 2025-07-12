Лука Лочошвілі офіційно став гравцем німецького Нюрнберга, повідомляє прес-служба клубу.

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Лівоногий оборонець перейшов з італійського Кремонезе, однак останні пів сезону він виступав на правах оренди в Салернітані. За даними Transfermarkt, сума компенсації за Лочошвілі становить 1 млн євро, а контракт із Нюрнбергом буде чинним 4 роки. У Німеччині Лука виступатиме під 24-м номером.

Нагадаємо, що Лочошвілі був гравцем київського Динамо з 2017 до 2019 року, але так і не дебютував у складі першої команди в офіційних матчах.

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