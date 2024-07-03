Колос на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Андрієм Богдановим та Олександром Чорноморцем – у обох завершились контракти.

Колос оголосив про трансфер екс-бомбардира Чорноморця та Зорі – він устиг відзначитись голом в першому матчі

Богданов у коментарі Українському футболу пояснив свій відхід з Колоса та озвучив плани про своє майбутнє. "Мій контракт добіг завершення та не був продовжений. Чи надходили пропозиції? Розумієте, пройшло не так багато часу. Я відкритий до всіх опцій. Подивимося, що буде далі.

Думаю, що залишуся вдома (в Україні – прим.). В мене велике бажання грати в футбол. Розпочав збори з Колосом, набрав непогану форму. Я сподіваюся, що попереду в мене кілька успішних років у футболі без травм".

Зазначимо, що Богданов виступав за Колос з 2020 по 2024 роки. Загалом, він відіграв за ковалівців 91 матч, в яких відзначився 10 асистами (без голів).

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