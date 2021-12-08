"Хоча Бенфіка та незручний суперник для Динамо, сподіваюся, що у сьогоднішній битві за престиж, підопічні Мірчі Луческу не підведуть. Португальський клуб ще не втратив шансів вийти до наступного раунду Ліги чемпіонів, йому потрібна перемога, тому наступатиме більшими силами. Цим динамівці і повинні скористатися, все ж таки, на міжнародній арені у них краще виходить, коли діють другим номером.

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Обнадіює повернення в дію універсала Беньяміна Вербіча, який оформив дубль в останньому турі чемпіонату УПЛ – з Вересом. Він має додати агресії динамівській атаці. На мою думку, кияни докладуть максимум зусиль, щоб на мажорній ноті завершити єврокубкову кампанію", – поділився Кардаш у коментарі meta-ratings.

Додамо, що матч Бенфіка – Динамо відбудеться вже сьогодні, 8 грудня. Кияни втратили будь-які шанси на продовження участі у єврокубках у поточному сезоні, а "орли" мають шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – для цього необхідно перемогти українців та сподіватись на втрату очок Барселоною у грі з Баварією.

Бенфіка – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів