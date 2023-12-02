"Хто в Динамо був найбільшим талантом, якому не вдалось розкритись? Напевне, це Саша Куканьков. Не знаю, чи грає він зараз. Був дуже талановитим та перспективним. Забивав велику кількість голів у кожному матчі.

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У нього на той час була антропометрія неймовірна, техніка. Іноді розбирався в нереально складних ситуаціях. Якщо ти не знав що робити із м’ячем, можна було пасувати на Куканькова, і він вирішував момент", – поділився Оріховський в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що за інформацією Transfermarkt Куканьков завершив кар'єру ще у 2014 році, так і не зігравши на дорослому рівні.

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