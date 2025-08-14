– Артуре, після вильоту Динамо від Пафоса є популярною думка про регрес київської команди, порівнюючи з минулорічною кваліфікацією, погоджуєтесь?

– Так, можна погодитись з цим. Не буду стверджувати, але злий жарт могло зіграти ставлення динамівців до команд з Кіпру. За останні роки там завдяки легіонерам підросли клуби.

– Грати на Кіпрі через клімат досить складно?

– Однозначно. В поєднанні з шаленою підтримкою, це накладає свій відбиток. На Кіпрі справді вміють вболівати. Одна з місцевих особливостей – забити і далі сушити гру. Швидкий пропущений гол, помножений на тиск трибун, різницю в рахунку і погодні умови – все це стало фатальним для Динамо.

– Кіпріоти не гребують всіма засобами задля результату?

– Вони будуть валятися, кричати, масажисти допомагатимуть тягнути час. Так було і в мій час. В мене склалося враження, що вони, крім футболу, відвідують курси акторської майстерності. В бій ідуть всі методи.

– З цього напрошується висновок, що Динамо бракує класу ставити на місце противного суперника?

– Будемо відверті, сьогоднішня УПЛ не може дати тієї інтенсивності, не кажучи за часи до повномасштабки. Зараз дуже мало команд, які можуть запропонувати таку інтенсивність. Так, всі обговорюють останній матч Шахтаря і Карпат (3:3), але львів'янам знадобився рік роботи на тренуваннях і обкатки в іграх.

Як я вже говорив, Пафос пройшов великий шлях до цього досягнення. Почали запрошувати гравців хорошого рівня. Тренер працює з командою не перший рік. Сьогодні на Кіпрі можуть собі дозволити заманювати футболістів на хороші контракти. Якщо розбирати саме Пафос, то підібралась хороша команда. Тренеру дали час попрацювати, бо там кожні пів року міняють тренерів, як тільки щось йде не так.

Зараз нам складно тягатися з кіпріотами – згадайте АЕК Ларнаку, яка обігрувала Дніпро-1 і Динамо у Лізі Європи. І це був не чемпіон! Але за володінням вони переважали всіх суперників, бо іспанська школа, як не крути, відчувається. Тепер українському футболу треба прийняти той факт, що зараз нам потрібно до них підтягуватись, – розповів Рудько в інтерв'ю Українському футболу.

