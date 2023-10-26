"Пам'ятаю, після програного домашнього матчу Інгульцю Мірча Луческу теж скаржився на арбітрів, синхронно з головним тренером заговорили й гравці – начеб-то в поразці винні арбітри. Хлопці, де Динамо, а де – Інгулець?! Тему арбітражу нещодавно підіймали президенти клубів. Так, існують проблеми, але коли про суддівство говорить головний тренер, для мене це дивно. Працюючи з різними клубами, у своєму тренерському штабі забороняв обговорювати подібні питання, виносити його в ЗМІ.

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Причини проблем, якщо вони виникають, потрібно шукати в собі. Легше всього звинуватити когось, перенести на нього відповідальність. Але ж це хибна поведінка, яка не допоможе виправити ситуацію, розв'язувати проблеми у грі.

Згадую 90-й рік, Динамо оформило золотий дубль – виграло чемпіонат та Кубок СРСР. Але був момент, коли невдало зіграли з одним із московських клубів, й після гри футболісти почали обговорювати роботу арбітрів, які, на нашу думку, симпатизували супернику. Цю розмову почули помічники Валерія Лобановського, розповіли йому, а вже перед наступним тренуванням Валерій Васильович підготував відео, на якому наочно продемонстрував наші помилки в тій грі. Там не добігли та недопрацювали, там не забили. Цей розбір наш метр завершив словами: "Якщо ще раз почую, що ви будете звинувачувати арбітрів у власних невдачах – оштрафую", – цитує Ковальця Footboom.

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