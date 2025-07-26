Колишній півзахисник Динамо Ахмед Алібеков близький до переходу у Ворсклу, яка розпочне наступний сезон у Першій лізі.

Алібеков опинився у сфері інтересів полтавської Ворскли, повідомляє Sportarena. Опорний півзахисник з початку липня перебуває без клубу.

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Минулий сезон Ахмед провів у складі МФК Металург, відігравши 21 матч за команду та відзначившись 2 голами та 2 асистами. Цікаво, що запорізький клуб зумів зберегти прописку, замінивши Минай у Першій лізі, який знявся зі змагань.

Додамо, що Алібеков з 2016-го по 2023-й роки був гравцем Динамо, однак постійно вирушав до оренд в інші клуби (Слован Ліберец, Уфа, Зоря, ПФК Львів), після чого пограв за Епіцентр та МФК Металург. Ворскла за підсумками минулого сезону вперше у своїй історії вилетіла до Першої ліги.

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