Колишній голкіпер Динамо та Дніпра Денис Бойко має варіант продовження кар'єри за кордоном – там вже є троє співвітчизників.

Бойко може продовжити кар'єру в Казахстані – воротарську позицію хоче підсилити місцевий Ордабаси, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що 36-річний голкіпер перебуває у шорт-листі клубу, за який виступають одразу троє українців – захисник Ігор Пластун, півзахисник Євген Макаренко та форвард Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, Бойко – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2005 році. Перебував у структурі київського клубу до 2014 року (з орендами в київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Дніпро). З 2014-го по 2016 рр. виступав за Дніпро на повноцінній основі. Потім були турецький Бешикташ, іспанська Малага і повернення в Динамо у 2018 році.

У липні 2023 року приєднався до Полісся, в якому відіграв лише один сезон (24 матчі, 21 пропущений гол, 8 ігор "на нуль"). За збірну України провів 7 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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