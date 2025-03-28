З молодим футболістом було укладено угоду після тривалого перегляду, повідомляє Sport.ua. Дзень є вихованцем київського Динамо, він виступав за команду у першості ДЮФЛУ. Восени 2024 року форвард грав за юнацьку команду Чорноморця.

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На перегляді у клубі також перебуває гравець молодіжки "моряків" Євген Янович, проте тренерський штаб Інгульця ще не визначився, чи буде підписувати з ним контракт.

Також повідомляється, що від травми відновився один із лідерів клубу з Петрового Станіслав-Нурі Малиш та може зіграти у наступному матчі чемпіонату проти Вереса.

До слова, наразі Інгулець посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. У підопічних Василя Кобіна 15 залікових пунктів.

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