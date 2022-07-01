Після завершення контракту Громова з Зорею нападник планує вирушити на збори у складі СК Дніпро-1, стверджує Профутбол Digital.

Зоря завершила співпрацю з 5 гравцями

Артем став одним з 5 гравців Зорі, у яких завершились угоди з клубом і вони вирішили продовжити виступи в інших клубах. Наприклад, Віталій Вернидуб та Дмитро Хомченовський приєднались до Кривбаса.

СК Дніпро-1 вже наступного тижня розпочне міжсезонні збори у Словенії. Додамо, що у минулому сезоні Громов зіграв у 21 поєдинках, відзначившись 2 голами та 3 асистами. Також він виступав за Динамо з 2016 по 2017 роки, після чого перебрався у російські Крилья Совєтов.

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