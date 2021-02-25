Куліш у своєму Instagram опублікував світлину у формі Миная, що свідчить про те, що гравець найближчим часом стане одноклубником Артема Мілевського.

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Відзначимо, що останнім клубом хавбека стала словацька Сеніца, за яку він виступав лише три місяці. Розпочинав Куліш сезон 2020/21 у складі Олександрії.

До слова, півзахисник за свою кар'єру встиг пограти за молодіжну команду Динамо, а також за Ворсклу.

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