Екс-гравець Динамо Куліш продовжить кар'єру в Минаї
25 лютого 23:45 - Читать на русском
Колишній півзахисник Олександрії та Динамо Максим Куліш найближчим часом стане гравцем Миная.
Куліш у своєму Instagram опублікував світлину у формі Миная, що свідчить про те, що гравець найближчим часом стане одноклубником Артема Мілевського.
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Відзначимо, що останнім клубом хавбека стала словацька Сеніца, за яку він виступав лише три місяці. Розпочинав Куліш сезон 2020/21 у складі Олександрії.
До слова, півзахисник за свою кар'єру встиг пограти за молодіжну команду Динамо, а також за Ворсклу.
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