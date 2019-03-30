Екс-гравець Динамо Чумак відзначився дублем у чемпіонаті Грузії

У матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Грузії Шевардені переміг Колхеті (6:2).

Зауважимо, що 5 з 6 голів господарів забили українці. Спочатку колишній гравець Динамо Євген Чумак відзначився у воротах суперника на 24-й та на 33-й хвилині.

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У другому таймі Олександр Батальський також оформив дубль, а наприкінці матчу Олексій Майданевич поставив крапку у зустрічі, зробивши рахунок 6:2.

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До слова, Євген Чумак – вихованець Динамо. У 2015-у році хавбек тричі виходив у складі киян на матчі Ліги Європи – проти Евертона, Фіорентини та Генгама.