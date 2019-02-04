Екс-гравець Динамо Чоботенко: Приємно, що тренери Шахтаря мене помітили

Захисник Шахтаря Сергій Чоботенко прокоментував свій дебют за донецький клуб.

"Приємно, що тренери мене помітили. Тільки вчора повідомили, що повинен приїхати в розташування першої команди. З тренером встигли тільки перед грою поговорити.

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Фонсека розповідав про тактику, нічого більше пояснювати часу не було", – сказав Сергій Чоботенко у ефірі теллеканалу "Футбол 1".

До слова, влітку 2017-го року захисник перейшов з київського Динамо у Шахтар, у складі "гірників" центрбек не закріпився та з літа 2018-го року виступає за Маріуполь на правах оренди.

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У зв’язку з нестачею центральних захисників у Шахтаря, тренерський штаб "помаранчево-чорних" вирішив довикликати 22-річного оборонця на збори. Чоботенко вже встиг дебютувати за донецький клуб у товариському матчі проти Ботева.