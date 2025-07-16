"Взагалі в курсі, що Віталія Хемія, прес-аташе Чорноморця, незаконно забрали працівники ТЦК, і про це всі мовчать.

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Він уже на навчанні", – написав Авагімян у своєму телеграм-каналі.

28-річний колишній футболіст одеського клубу стверджує, що мобілізація Віталія Хемія відбулася з порушенням встановлених процедур. Нагадаємо, що Артур Авагімян захищав кольори Чорноморця протягом п’яти сезонів своєї професійної кар’єри.

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