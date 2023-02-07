Як відомо, 6 лютого Туреччину та сусідні країни сколихнув потужний землетрус. Внаслідок стихійного лиха загинули більше 4-х тисяч людей.

Екс-вінгер Челсі опинився під завалами внаслідок землетрусу в Туреччині – вже є підтверджена жертва серед футболістів

Одним із постраждалих виявився ганський футболіст Крістіан Атсу, який виступає за Хатайспор. Гравця кілька годин шукали під завалами і, на щастя, таки знайшли. Прес-секретар турецького клубу Мустафа Озат повідомив, що футболіст живий, однак кілька працівників Хатайспора досі перебувають під завалами.

"Крістіана Атсу знайшли, але він поранений. Наш спортивний директор Танер Савут все ще вважається зниклим. Зв'язку з ним немає. Хатай дуже постраждав. Ми поступово наближаємося до кінця цих жахливих годин", – цитує Мустафу Озата CNN.

Інші футболісти Хатайспора – Бертуг Їлдирим, Бурак Уксюз, а також клубний перекладач – теж живі. Захисник Керім Алічі взагалі зумів сам вибратися з-під завалів.

Нагадаємо, Крістіан Атсу раніше виступав за Челсі (щоправда, жодного офіційного матчу за "синіх" так і не зіграв), Евертон, Ньюкасл, Порту, Малагу та інші клуби. В активі 31-річного півзахисника 60 матчів та 10 голів за національну збірну Гани.

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