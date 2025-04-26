Французький футболіст приєднався до академії Челсі у 13-річному віці. Тьє грав за команди U-18 та U-23 лондонців. Пізніше воротар перейшов до португальської Віторії Гімараєш, проте не зміг там закріпитись. 24-річний гравець вирішив завершити професійну кар'єру футболіста та приєднатися до війська.

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"Я втратив смак до футболу. Мені завжди подобалися військові професії, тож я сказав собі: "Чому б не піти до армії? Мій вітчим був десантником у Кот-д'Івуарі, я ходив до казарм, спостерігав... Мене це надихало".

Також Ніколя Тьє заявив, що готовий відправитися до України у складі миротворчого контингенту.



"Я взяв на себе зобов'язання вирішувати проблему біля її джерела. Якщо зовнішню операцію в Україні буде відкрито, то давайте! Це мене не лякає", – сказав Тьє в інтерв'ю Ouest-France.

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