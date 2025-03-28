"Я не знаю, яке покарання йому загрожує, але знаю, що він продовжує відстоювати свою невинність. Єдине, що я можу йому сказати, це зосередитися на своєму поверненні, не втрачати азарт бути тим гравцем, яким він був не так давно", – сказав Муту в інтерв'ю The Telegraph.

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Нагадаємо, у 2004 році Адріана Муту було дискваліфіковано на сім місяців, через сліди кокаїну в організмі. Футболіст довгий час судився з Челсі щодо дострокового розірвання контракту, в підсумку, румуна зобов'язали заплатити клубу 17,2 мільйонів євро.

Українського вінгера Челсі Михайла Мудрика було відсторонено від ігор та тренувань команди через позитивний тест на допінг. За інформацією ЗМІ, в аналізах футболіста виявили заборонений препарат мельдоній. У нинішньому сезоні півзахисник провів 15 матчів за свій клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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