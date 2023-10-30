"Я думаю, що Мудрик рухається в правильному напрямку, ці два голи дуже допоможуть йому, і люди можуть сказати, що той гол Арсеналу (2:2) був фартовим – і що? М'яч у сітці. З огляду на його впевненість, це принесе йому користь, а грати на Стемфорд Брідж у команді, яка має труднощі, непросто.

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Мудрик дізнається про це зараз, і в певному сенсі це добре, що все відбувається зараз, а не пізніше. Тому що він знає, що для цього потрібно зараз, і він повинен постійно залишатися на цьому рівні. Вболівальники вимагатимуть цього, і тренер також.

Єдине, чого ви не можете собі дозволити, це не викладатися на полі, не створювати собі проблем, не боротися за клуб. Здається, він робить усі ці речі, тому я думаю, що він стане кращим", – поділився Райт-Філліпс у коментарі Express.

Додамо, що Челсі без Мудрика програв Брентфорду з Ярмолюком (0:2). Щодо Михайла, то вінгер провів 9 матчів у складі лондонців, відзначившись 2 голами.

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