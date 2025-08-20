Польська Вечиста Краків офіційно оголосила про підписання Лукаса Піазона. 31-річний атакувальний півзахисник із Бразилії підписав контракт на два роки та вже представлений як гравець клубу.

Піазон – вихованець академії Сан-Паулу, який ще у 2011 році перебрався до Челсі як один із найперспективніших футболістів свого покоління. У лондонському клубі він провів лише кілька матчів за першу команду, але протягом десятиліття здобував досвід у різних чемпіонатах Європи на правах оренди.

За цей час бразилець встиг пограти в іспанській Ла Лізі за Малагу, в Ередивізі за Вітесс, у Бундеслізі за Айнтрахт Франкфурт та в англійському Фулхемі. Останні роки Піазон виступав у Португалії за Брагу, а також повертався на батьківщину, граючи в оренді за Ботафого.

Зазначимо, що Вечиста Краків виступає у Дивізіоні 1 – другому за рангом чемпіонаті Польщі.

