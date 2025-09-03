– Він діє досить впевнено, хоча помилки трапляються. Бувало, що його навіть тренер захищав перед журналістами. Був момент проти Фенербачхче, коли Анатолій помилився, випустив м'яч з рук у ворота, але пощастило – арбітр зафіксував офсайд. Кредит довіри до Трубіна є, однозначно. Бруно Лаже в нього точно вірить, а помиляються всі гравці. У Португалії люблять українців. Я був першим, хто залишив слід і ставлення до нас досі дуже хороше.

– Якщо порівняти Трубіна з його попередником Влаходімосом, то на чию користь це буде?

– Влаходімос вигравав з Бенфікою чемпіонат, а Трубіну поки цього не вдалося. Але в Анатолія є перевага – він набагато краще грає ногами, ніж грек. А хто з них кращий, я не можу сказати, їх некоректно порівнювати.

– Які в Бенфіці зарплати, цікаво, скільки отримують Трубін і Судаков?

– Я читав у пресі, що Трубін отримує близько двох мільйонів євро. Судаков отримував такі ж гроші в Шахтарі, але чистими, в Португалії дуже великі податки, майже 40% від зарплати. Скільки буде отримувати Судаков у Бенфіці, я не знаю, поки не зустрічав таку інформацію в ЗМІ.

– Трубін грає в Бенфіці вже два роки. Вам вдалося з ним познайомитися?

– Я Трубіну писав СМС, дзвонив, але він не бере трубку і не відповідає. Я так розумію, що не хоче. Машину його часто бачу на стоянці біля стадіону. До речі, вона у нього на харківських номерах, хоча він не звідти, а я родом з Харкова. Через клуб я не намагався познайомитися з Трубіним. Якби він хотів, то вже вийшов би на контакт. Я ж не можу його змусити, – цитує Кандаурова Український футбол.

