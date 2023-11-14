У вівторок, 14-го листопада, Сонг оголосив про те, що вирішив повісити бутси на цвях. Про це камерунець написав у своєму Instagram.

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"Коли я переїхав до Франції і підписав контракт із Бастією, я думав, що зробив диво. Однак це було тільки початком: моя подорож продовжилася в Арсенал і Барселону, два найвеличніших клуби світу. Багато людей допомагали мені на цьому шляху: моя дружина, мої діти, сім'я, друзі, мій агент, тренери і, звісно, всі мої товариші по команді, яким я буду завжди вдячний.

Звичайно, Чарльтон, Вест Хем, Рубін, Сьйон і Арта/Солар 7 назавжди залишаться в моєму серці. Маючи честь представляти свою країну в 60 матчах, я також відчував величезну гордість. Мені пощастило, що у мене залишилося так багато прекрасних спогадів, які залишаться зі мною назавжди", – написав Сонг.

У 2012 році він перейшов з Арсенала в Барселону за 19 млн євро, але відтоді провів за чотири сезони в каталонській команді близько 40 матчів. Алекс став переможцем чемпіонату Іспанії та володарем Суперкубка країни 2013 року.

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