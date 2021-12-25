Тодібо влаштував різдвяні канікули для гравців команди Лілас. Жан-Клер оплатив дводенне перебування на Французькій Рів'єрі для 15 юних футболістів та 5 дорослих, які супроводжували делегацію.

"Я швидше гратиму у нижчих лігах Франції, ніж сидітиму у запасі Барселони", – Тодібо

За інформацією RMC Sport, Тодібо подбав про все: квитки на літак, готель, подарунки та запрошення на матч Ніцца – Ланс (2:1). "Ніколи не можна забувати, звідки ви. Для мене було важливо зробити щось для дітей, які грають у моєму колишньому клубі. Я давно цього хотів. Сподіваюся, вони були так само щасливі, як і я, що мені вдалося привезти і організувати все", – сказав футболіст.

До слова, Тодібо до 16-річного віку виступав за Лілас. Далі гравець перебрався у систему Тулузи, де його помітила Барселона. У нього майже не було шансів закріпитися у столиці Каталонії (лише 5 матчів). Після низки оренд Ніцца викупила його контракт у "синьо-гранатових".

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