Іспанський вінгер перебрався в Саудівську Аравію на правах вільного агента з Лос-Анджелеса, у складі якого став чемпіоном МЛС-2022. Угода розрахована до літа 2024 року, інформує офіційний сайт Аль-Фатеха.

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Таким чином, 31-річний Тельйо протистоятиме Кріштіану Роналду в чемпіонаті Саудівської Аравії. Якщо Аль-Наср лідирує в турнірній таблиці, то Аль-Фатех, за який свого часу виступав український кіпер Максим Коваль, перебуває на 8-й сходинці (13 матчів, 18 очок).

Крістіан Тельйо є вихованцем Барселони, у складі якої виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії. Також виступав за Порту, Фіорентину і Бетіс. Влітку 2022-го перейшов у Лос-Анджелес, з яким виграв чемпіонат. За збірну Іспанії вінгер зіграв 1 матч – у 2013 році проти Еквадору.

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