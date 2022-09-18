Захисник Жан-Клер Тодібо, який виступає за Ніццу, не встиг навіть спітніти у поєдинку 8-го туру чемпіонату Франції проти Анже.

Тодібо підвів Ніццу на самісінькому старті гри. Анже розіграв м'яч і пішов в атаку, яку фолом зірвав центральний захисник Ніцци. Арбітр без роздумів показав Жан-Клеру червону картку.

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Центрбек провів у грі лише 9 секунд після стартового свистка – Opta повідомила, що це найшвидше вилучення у чемпіонаті Франції за весь час ведення відповідної статистики.

Нагадаємо, Тодібо перебрався у Ніццу з Барселони, яка отримала за нього 8,5 млн євро. У складі "блаугранас" 22-річний француз зіграв лише 5 матчів, після чого у 2021 році повернувся на батьківщину. У Ніцці справи пішли краще – 67 поєдинків у всіх турнірах, 2 голи.