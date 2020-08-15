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Екс-гравець Барселони очолив китайський клуб замість Донадоні

15:34 - Читать на русском
Екс-гравець Барселони очолив китайський клуб замість Донадоні
Хорді Кройф / Фото з відкритих джерел

У китайській Суперлізі працюватиме ще один тренер з Європи.

Екс-тренер телявівського Маккабі Хорді Кройф очолив Шеньчжень, повідомляє офіційний сайт китайського клубу.

Донадоні покинув Шеньчжень

46-річний фахівець змінив на тренерському містку Роберто Донадоні – екс-тренера збірної Італії було звільнено 11 серпня через незадовільні результати. Кройф прилетить до Китаю 16 серпня, однак змушений буде провести два тижні на карантині. Останнім місцем роботи нідерландського наставника була збірна Еквадору, яку він покинув місяць тому.

До слова, Кройф вже має досвід роботи у китайській Суперлізі – в сезоні 2018/19 він тренував місцевий Чунцин Ліфань.

Нагадаємо, свого часу Хорді у статусі гравця виступав в УПЛ – з 2006 по 2008 роки він захищав кольори донецького Металурга, провівши у складі української команди 28 поєдинків.

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Теги
Хорді Хорді Кройф Роберто Роберто Донадоні Китай Шеньчжень Шеньчжень Світ
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