Алькантара вирішив повісити бутси на цвях у віці 33 років. Про це іспанський півзахисник повідомив у своїх соціальних мережах. Він провів успішну кар'єру, яка в останні роки застопорилася через численні травми.

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"Я завжди буду готовий повернути те, що мені дали, і я вдячний за час, яким насолодився сповна. Спасибі тобі, футболе. І всім, хто супроводжував мене і робив мене кращим гравцем і людиною на цьому шляху", – написав Алькантара.

У своїй кар'єрі Тьяго виграв 4 чемпіонства Ла Ліги, 7 чемпіонських титулів Бундесліги, 2 Ліги чемпіонів і низку національних Кубків. Бувши гравцем Барселони, Баварії та Ліверпуля, він провів 46 матчів за збірну Іспанії.