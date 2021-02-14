Еду Бедіа відзначився неоднозначним вчинком у поєдинку між клубами Ченнаї та Гоа (2:2) у чемпіонаті Індії.

Іспанський півзахисник в одному з епізодів вкусив суперника за живіт – той почав корчитися від болю. Перед цим обоє опинились на газоні внаслідок боротьби, повідомляє ABC.

Будинок Анчелотті пограбували – зловмисникам завадила дочка тренера

Цікаво, що після матчу Бедіа заперечував факт укусу, мовляв так здалось лише по телевізору. Сам матч завершився бойовою нічиєю 2:2, а Еду може отримати серйозне покарання, як це було з Луїсом Суаресом після аналогічних дій щодо Джорджо К'єлліні у 2014 році. Тоді аргентинець отримав дискваліфікацію на 4 місяці.

Зауважимо, "послідовник" Суареса є вихованцем Расінга. Сезон 2013/14 Еду Бедіа провів у Барселоні Б в Сегунді. Також грав за низку іспанських та один німецький колективи.

Барселона розгромила Алавес у історичному матчі Мессі й знову обійшла Реал у таблиці Ла Ліги